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    Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı

    Alabey Mahallesi’ndeki camide hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları malzemeler ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları, yaka kamerası ile görüntülendi.
    • 06.09.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:44
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    Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı

    Gaziantep’te, camide meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri fazla uzağa kaçamadı.

    Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Alaybey Mahallesi’nde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

    Yakalanma anları, yaka kamerasında

    İHA’nın haberine göre; şüphelilerin çaldıkları malzemelerle yakalanma anları, bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi.

    Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı VİDEO

    Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı #1


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