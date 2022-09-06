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- Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı
Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı
Alabey Mahallesi’ndeki camide hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları malzemeler ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları, yaka kamerası ile görüntülendi.
- 06.09.2022 - 17:35
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:44
Gaziantep’te, camide meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri fazla uzağa kaçamadı.
Şahinbey Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Alaybey Mahallesi’nde bir camide meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.B. ve İ.E.A. isimli 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Yakalanma anları, yaka kamerasında
İHA’nın haberine göre; şüphelilerin çaldıkları malzemelerle yakalanma anları, bekçilerin yaka kamerası tarafından kaydedildi.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep’te hırsızlık şüphelileri, camiden çaldıkları ile yakalandı VİDEO