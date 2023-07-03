Gaziantep'te husumetli aileler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası silahlı kavganın yaşandığı mahallede özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

İHA Husumetli aileler birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında sabah saat 07.00 sıralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 3 kişi öldü İki ailenin bireyleri de birbirlerine ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı. Katliam gibi kavga Katliam gibi kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Özel harekat mahallede Kavga nedeniyle mahalleye sevk edilen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.