Gaziantep'te husumetliler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü Gaziantep'te sözlü tartışma nedeniyle daha önce husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde sabah saatlerinde sözlü atışma nedeniyle başlayan tartışma akşam saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından saçmaların hedefi olan bir kişiyi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 19 yaşındaki Mehmet Emre Yeter ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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