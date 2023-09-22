Gaziantep'te iki ailenin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti Nizip'te bir buçuk ay önce 2 çocuk babası fırıncı esnafı Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, 9 Ağustos'ta çocukların tartışması sonrası olaya büyükler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakların da kullanılması sonucu 2 çocuk babası fırıncı esnafı 44 yaşındaki Abdullah Şavak hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Abdullah Şavak'ın öldürüldüğü anlar kamerada

Yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen ve Abdullah Şavak'ın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, iki grup arasında bir anda başlayan tekmeli yumruklu kavganın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönme anları yer aldı.

Görüntülerin devamında, Abdullah Şavak ve kardeşinin bir genç tarafından bıçaklanma anları ile iki kardeşin kanlar içerisinde yere yığılma anları da yer aldı.

2 zanlı tutuklanmıştı

Bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından olaya karışan 2 zanlı yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)