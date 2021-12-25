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    Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya'ya getirildi

    Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya'ya getirildi

    Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek.
    • AA
    • 25.12.2021 - 05:36
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 06:42
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    Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

    ASİYE, ANTALYA'DA TEDAVİ GÖRECEK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

    Gaziantep te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya ya getirildi #1

    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NE NAKLEDİLDİ

    Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

    Gaziantep te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya ya getirildi #2

    PROF. DR. ÖMER ÖZKAN VE EKİBİNİN GÖZETİMİNDE OLACAK

    Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA SÜRECİ TAKİP EDİYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

    Gaziantep te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya ya getirildi #3

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, pitbull köpeklerin saldırdığı Asiye'nin babası ile görüştü - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Gaziantep te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya ya getirildi #4

    Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Gaziantep te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk Antalya ya getirildi #5

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