Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı
AA

Gaziantep'te kaçakçılara göz açtırılmıyor...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

38 GÖZALTI

Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde 38 şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi.

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 35 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 1990 kilogram gümrük kaçağı tütün, 18 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Furkan Can
Editor