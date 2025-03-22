Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı

AA
Gaziantep'te kaçakçılara göz açtırılmıyor...
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
38 GÖZALTI
Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde 38 şüphelinin kaçakçılık yaptığı tespit edildi.
KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 35 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 1990 kilogram gümrük kaçağı tütün, 18 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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