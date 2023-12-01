Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın kurtarılamadı

DHA
Karbonmonoksit gazı kaynaklı ölümler son dönemlerde artışa geçti.
Olay bu kez dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi.
Gazdan zehirlendi
Oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan Ayşe Doğan, ısınmak için yaktığı odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Evde hareketsiz yatan Doğan'ı, tarladan dönen oğlu ve gelini buldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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