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    Gaziantep'te karısını öldüren şahıs polislerden özür diledi

    İslahiye ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Süleyman Durmuş, 8 aylık eşini doğrama tahtasıyla katletti. Polislere teslim olan Durmuş, "Kusura bakmayın sizi yordum" dedi.
    • 23.09.2022 - 12:28
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    Gaziantep'te karısını öldüren şahıs polislerden özür diledi

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı.

    Türkbahçe İlköğretim Okulua'nda sınıf öğretmenliği yapan Süleyman Durmuş, eşi Zeliha Durmuş ile tartışmaya başladı.

    Karısına doğrama tahtasıyla saldırdı

    Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Durmuş, mutfakta bulunan doğrama tahtası ile karısı Zeliha Durmuş'un kafasına defalarca vurdu.

    Yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan eşinin öldüğünü düşünen Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek olayı polislere anlattı.

    Teslim olan Süleyman Durmuş, elleri kelepçeli olarak polislerle birlikte tekrar evine gitti.

    Gaziantep te karısını öldüren şahıs polislerden özür diledi #1

    "Sizi yordum kusura bakmayın"

    Evin kapısını açarak, yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan karısını gösteren Süleyman Durmuş'un polislere, ''Sizi yordum, kusura bakmayın. Olmaması gereken bir işti'' diyerek özür dilediği öğrenildi.

    Talihsiz kadın olay yerinde can verdi

    Olay yerine gittiklerinde yerlerde çekyat kırlentlerini gören ekipler, hareketsiz yatan Zeliha Durmuş'u görünce sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeliha Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlatırken, zanlı gözaltına alındı.

    Gaziantep te karısını öldüren şahıs polislerden özür diledi #2

    8 ay önce evlendikleri belirlendi

    Olayın yaşandığı evin salonunda ise tepsi içerisinde kahve fincanının olması dikkat çekti. Öte yandan zanlının yaklaşık 10 yıl önce ilk eşinden boşandığı, ilk eşinden iki çocuğu bulunduğu ve öldürdüğü karısı ile yaklaşık 8 ay önce evlendikleri öğrenildi.

    Gaziantep te karısını öldüren şahıs polislerden özür diledi #3

    Gaziantep te karısını öldüren şahıs polislerden özür diledi #4


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