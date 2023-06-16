Gaziantep'te karısının ve kayınpederinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı: 2 ölü Bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınpederinin bulunduğu aracının önünü keserek silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan baba-kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha Gaziantep’te eklendi…

İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge Köse (25) ile babası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu aracın önünü Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde kesti.

Kurşun yağdırdı

Durdurduğu araçta bulunan boşanma aşamasındaki eşi ve babası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle defalarca ateş etti.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Bilge Köse ile babası Ertuğrul Kaya ağır yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırıldılar ancak...

Ağır yaralı baba-kız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baba ile kızı kurtarılamadı

Baba-kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mertcan Köse'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.