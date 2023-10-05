Gaziantep'te kaza geçiren polis memuru şehit oldu Şehitkamil ilçesinde şüpheli kovaladığı esnada kaza geçiren motorize yunus timleri hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Emirhan Şimşek, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri, şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza yaptı.

Feci kazada, yunus polisi Emirhan Şimşek (34) ağır yaralanırken, İ.K. isimli polis memuru ise hafif yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Şimşek, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Emirhan Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Memleketi Hatay'da defnedilecek

Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in naaşının, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Hatay Belen ilçesi Tosyali Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimşek, 04.10.2023 günü saat 22.15 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerimize bağlı motorize ekip ile şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde şehit olmuştur. Şehit Polis Memuru Emirhan Şimşek'in naaşı 05.10.2023 Perşembe günü (bugün)saat 10.30'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacaktır. Tören akabinde Hatay Belen ilçesinde Tosyali Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İskenderun Şehitliğine defnedilecektir. Milletimizin başı sağ olsun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)