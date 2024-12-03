İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesi Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde Mehmet Şinasi S. idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bir apartmanın bahçesine daldı.
Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet Şinasi S. ile Uğur S. yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde kontrolden çıkan aracın apartman bahçesine dalma ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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