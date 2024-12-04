Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı

İHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Nurdağı-Türkoğlu karayolunda akşam saatlerine doğru meydana gelen kazada, iddiaya göre, S.D. kontrolündeki minibüs, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

Kazada minibüs hurdaya döndü.

3 KİŞİ YARALANDI

kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kaza sırasında araçta bulunan Hediye Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.