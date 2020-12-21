Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şahsa, 32 bin TL para cezası uygulandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl kırsal Mahallesi'nde köpek dövüştürüldüğü ihbarı alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Harekete geöen ekipler, belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

4 KİŞİYE 32 BİN LİRA CEZA

Operasyonda kısıtlamaya rağmen dışarıya çıkarak köpek dövüştüren 4 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar jandarmaya mukaveleden gözaltına alınırken, 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını delmek ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi.

KÖPEKLER BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma memurları köpekleri tek tek toplayarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki köpek barınağında koruma altına aldı.

Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 kişi gözaltına alındı ViDEO