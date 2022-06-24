Aynı mahallede oturan oğullarına giderken saldırgan köpekler tarafından yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın taburcu edildi, eşi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Saldırgan köpekler can almaya devam ederken, insanları ölümün eşiğine sürüklüyor.

Gaziantep'in Yenice Mahalkesi'nde Hatice (68)-Mustafa Topal (72) çifti, 9 Mayıs'ta aynı mahallede oturan oğullarının yanına gitmek için yürürken, sokakta karşılarına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan çift, hastaneye kaldırıldı.

Köpeklerin ayak ve kalçasından ısırdığı Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüz, ayak ve kollarından ısırılan Mustafa Topal ise tedaviye alındı.

Yaralı adam yoğun bakıma kaldırıldı

Nurdağı'ndaki tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Topal, evde bir süre sonra enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşınca Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada müdahale edilen Topal'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

"Başkalarının canı yanmasın"

Taburcu olduktan sonra evinde kendini toparlamaya çalıştığını dile getiren Hatice Topal, "Akşam saatlerinde eşimle birlikte oğlumuzun evine giderken, aniden karşımıza köpek çıktı ve bana saldırdı. Köpek, beni ayağım ve kalçamdan ısırdı, sonra da eşimin yüzü, eli ayağı her yerini ısırdı. Eşim tedavisinden sonra eve geldi ama fenalaşınca yoğun bakıma götürüldü ve halen tedavi altında. Bizim canımız yandı, eşim yoğun bakımda tedavi görüyor. Başkalarının canının yanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz." dedi.

Gaziantep'te köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yoğun bakımda VİDEO



"Annemi kurtarmak isterken feci şekilde yaralandı"

Saldırı sonrası annesine yardımcı olan Fatma Keskin, "Annem ile babam akşam saatlerinde kardeşimin evine giderken saldırıya uğruyor. Babam, annemi kurtarmak isterken feci şekilde yaralanıyor. Babam günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Annem de halen kendisini toparlayamadı." ifadelerini kullandı.