Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğramıştı; 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aynı mahallede oturan oğullarına giderken saldırgan köpekler tarafından yaralanan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yoğun bakımda 54 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Başıboş köpekler, hem insanlara hem de yaşamın geneline zarar vermeye devam ediyor.

Saldırılarıyla birçok kişiye zarar veren başıboş köpekler, bu kez de yaşlı bir adamın canına mal oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yeni Mahalle'de 9 Mayıs tarihinde oğullarını ziyarete gitmek için yola çıkan 72 yaşındaki Mustafa Topal ve 68 yaşındaki eşi Hatice Topal sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan çift, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mustafa Topal, enfeksiyon şikayetiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

72 yaşındaki yaşlı adam, bu sabah saatlerinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, 6 çocuk babası Mustafa Topal'ın cenazesi, Altınova Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.



