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Gaziantep'te korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk o uğurda can verdi!

Gaziantep'te korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk o uğurda can verdi! Sulama havuzundaki ördeği yakalamak isteyen 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz, boğularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra geniş çaplı inceleme başlatılırken Yılmaz'ın cenazesi ise defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.