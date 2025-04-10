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İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde plakası öğrenilemeyen, Cuma Ö. idaresindeki otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra, yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durabildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Feci kaza sonrası olay yerine, çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.