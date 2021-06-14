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    Gaziantep’te lise öğrencisi parkta bıçaklanarak hayatını kaybetti

    Lise öğrencisi ile arkadaşı arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklanan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 13:00
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    Gaziantep’te lise öğrencisi parkta bıçaklanarak hayatını kaybetti

    Gaziantep’te ikamet eden Onur C. (25) isimli bir şahıs, aralarında husumet olan lise öğrencisi Yusuf Karataş’ı konuşmak için yanına çağırdı.

    Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan parkta, akşam saatlerinde buluşan ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Onur C., yanında getirdiği bıçak ile Karataş’ı 3 yerinden bıçakladı.

    Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Karataş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Doktorların tüm müdahalesine rağmen Karataş, hayatını kaybetti.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Bir süre sonra polise teslim olan Onur C. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Gaziantep’te lise öğrencisi parkta bıçaklanarak hayatını kaybetti #1

    Gaziantep’te lise öğrencisi parkta bıçaklanarak hayatını kaybetti #2

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