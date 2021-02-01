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    Gaziantep'te lüks aracın armasını çaldı, yakalandı

    Lüks bir otomobilin armasını çalan şüpheli, güvenlik kamerasına ait kayıtların incelenmesinin ardından yakalandı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 09:46
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    Gaziantep'te lüks aracın armasını çaldı, yakalandı

    Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin arması söküldü.

    Şüpheli şahıs, armayı da alarak kayıplara karıştı.

    Olay üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi.

    TUTUKLANDI

    Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Gaziantep'te lüks aracın armasını çaldı, yakalandı VİDEO

    Gaziantep te lüks aracın armasını çaldı, yakalandı #1

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