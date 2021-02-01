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Gaziantep'te lüks aracın armasını çaldı, yakalandı
Lüks bir otomobilin armasını çalan şüpheli, güvenlik kamerasına ait kayıtların incelenmesinin ardından yakalandı.
- İHA
- 01.02.2021 - 09:46
Gaziantep Batıkent Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin arması söküldü.
Şüpheli şahıs, armayı da alarak kayıplara karıştı.
Olay üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi.
TUTUKLANDI
Yapılan operasyon ile şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te lüks aracın armasını çaldı, yakalandı VİDEO