Gaziantep'te okuldan çıkan 3 çocuğa motosiklet çarptı
İHA

Gaziantep'te yaşanan feci kaza yürekleri ağza getirdi.

Nizip ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada motosiklet çarptı.

ÇOCUKLAR YARALANDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan 3 çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde, okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpma ve sonrasındaki panik anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör