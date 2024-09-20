Gaziantep'te okuldan çıkan 3 çocuğa motosiklet çarptı

Gaziantep'te yaşanan feci kaza yürekleri ağza getirdi.
Nizip ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada motosiklet çarptı.
ÇOCUKLAR YARALANDI
Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan 3 çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüde, okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpma ve sonrasındaki panik anları yer aldı.
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