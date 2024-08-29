Gaziantep'te öldürülen çocuğun annesi: Çocuğumun tek suçu sokakta oynamaktı Şahinbey'de gürültü yaptığı gerekçesiyle manav tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Emir Baki Bayındır'ın annesi Tülay Bayındır, 'Bir anneyim, beni yaktılar. O caniyi çıkartmasınlar. 'Deliyim' diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor" dedi.

DHA

Gaziantep'te canice öldürülen Emir Baki Bayındır'ın yaslı annesi, çocuğunu kaybetmesinin ardından ilk defa basına konuştu.

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, aynı mahallede esnaflık yapan M.K. isimli manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun katili M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

"BENİM OĞLUMU GÜRÜLTÜ YAPTI DİYE ÖLDÜRDÜ"

Küçük Emir'in annesi Tülay Bayındır, oğlunun tek suçunun mahallede oyun oynamak olduğunu söyledi.

Bayındır, "Şimdi deli taklidi yapıyormuş. Deliyse nasıl bu adam burada esnaflık yapıyormuş, eline tüfek verilmiş. Benim oğlumu gürültü yaptı diye daha 10 yaşında vurup öldürdü.

"OĞLUMUN TEK SUÇU SOKAKTA OYUN OYNAMAKTI"

Bir anneyim, beni yaktılar. O caniyi çıkartmasınlar. 'Deliyim' diyerek suçtan kurtulmaya çalışıyor. Hükümetime sesleniyorum. Her deliyim diyen içerden çıkarsa, çocuklarımız nasıl hayatta kalır? Oğlumun suçu neydi? Bizim çocuklarımız mahallede oynamasın mı?

10 yaşındaki çocuğun ne suçu olabilir? Bir manavda pompalı tüfeğin ne işi olabilir? Oğlumun tek suçu, sokakta oyun oynamaktı. Başka anaların ciğeri yanmasın. Ben yandım, başkaları yanmasın. Oğlumun acısı beni yaktı" dedi.

"BENİM ÇOCUĞUMU HAYATTAN KOPARDI"

Baba Celal Bayındır da bir çocuğun gürültü yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurulmasının canilik olduğunu söyledi. Bayındır, "Katilin en ağır ceza almasını istiyorum. Benim oğlumu ses yaptı diye pompalı tüfekle vurup, öldürdü. Benim çocuğumun geleceği ile oynadı, hayattan koparttı.

Benim çocuğum hakim olacaktı, savcı olacaktı. Hayalleriyle oynadı. En ağır ceza almasını istiyorum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Sadece gürültü yaptı diye bir çocuğun canına kıyılır mı?

"AKL DENGESİ OLMAYANA TÜFEK RUHSATI VERİLİR Mİ"

Hiçbir husumetimiz yok. Dükkanında pompalı tüfek bulundurması kabul edilir bir şey değil. Sabahleyin çocukları kovalamış, kızmış. Akşam da tüfekle vurmuş.

Mahallede herkes bu adamdan rahatsızmış. 'Akli dengem yerinde değil' diye kendisini savunuyormuş. Akli dengesi yerinde olmayan insan esnaflık yapabilir mi ya da tüfeğe ruhsat verilir mi?" diye konuştu.

Öte yandan taziyeleri kabul eden anne ve kardeşleri, Emir Baki Bayındır için uzun süre gözyaşı döktü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)