Gaziantep’te otobüs dolu diye yolcu almayan şoför öldürüldü

Gaziantep’te otobüs dolu diye yolcu almayan şoför öldürüldü

Otobüs dolu olduğu için B.K. isimli şahsı duraktan almayan Emrah Yıldız, çıkan tartışmada bıçaklandı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep’te 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde öğle saatlerinde, Emrah Yıldız isimli özel halk otobüsü şoförü, kendisine durakta el kaldıran B.K.’yi (17) otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle almayınca B.K., otobüsü peşinden koşup durdurdu.

Yıldız ile tartışan B.K., tartışmanın büyümesi üzerine bıçağını çıkardı. DHA’nın haberine göre; Yıldız, B.K. tarafından bıçaklandı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldız’ı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve geçen hafta bir çocuğu dünyaya geldiği öğrenilen Emrah Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’te otobüs dolu diye yolcu almayan şoför öldürüldü VİDEO



Katil zanlısı yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan kimliğini tespit ettikleri B.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.