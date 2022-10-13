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- Gaziantep’te otobüs dolu diye yolcu almayan şoför öldürüldü
Gaziantep’te otobüs dolu diye yolcu almayan şoför öldürüldü
- 13.10.2022 - 17:28
- Güncelleme : 13.10.2022 - 18:30
Gaziantep’te 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde öğle saatlerinde, Emrah Yıldız isimli özel halk otobüsü şoförü, kendisine durakta el kaldıran B.K.’yi (17) otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle almayınca B.K., otobüsü peşinden koşup durdurdu.
Yıldız ile tartışan B.K., tartışmanın büyümesi üzerine bıçağını çıkardı. DHA’nın haberine göre; Yıldız, B.K. tarafından bıçaklandı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yıldız’ı ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve geçen hafta bir çocuğu dünyaya geldiği öğrenilen Emrah Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep’te otobüs dolu diye yolcu almayan şoför öldürüldü VİDEO
Katil zanlısı yakalandı
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan kimliğini tespit ettikleri B.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.