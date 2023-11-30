Gaziantep'te otomobil ve 2 tır kazaya karıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

İHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hatay kara yolunda Mahir Havvat (23) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Hasan K. idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı ve savrularak başka bir tıra çarptı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mahir Havvat hayatını kaybederken yanında bulunan Onur Havvat ise ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Ağır yaralı Onur Havvat ise ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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