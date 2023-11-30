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Gaziantep'te otomobil ve 2 tır kazaya karıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Gaziantep'te otomobil ve 2 tır kazaya karıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı Gaziantep'te otomobil ve 2 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.