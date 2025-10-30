Gaziantep'te otomobilde bulunan tüp patladı: 1 yaralı

- Gaziantep'te park halindeki bir otomobilde piknik tüpü patladı, 1 kişi yaralandı.
- Yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.
- Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki Ökkeş Ş.'ye otomobilin içinde bulunan piknik tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.