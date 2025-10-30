Abone ol: Google News

Gaziantep'te otomobilde bulunan tüp patladı: 1 yaralı

Gaziantep'te park halinde bulunan otomobildeki piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 00:18
  • Gaziantep'te park halindeki bir otomobilde piknik tüpü patladı, 1 kişi yaralandı.
  • Yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.
  • Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde park halindeki Ökkeş Ş.'ye otomobilin içinde bulunan piknik tüpü henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama sırasında otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

