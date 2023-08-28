Gaziantep'te otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Gaziantep'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'nda Kilis istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile tam tersi yönde seyir halinde olan Necdet Y. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada Necdet Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde Necdet Y. idaresindeki otomobilin kendi şeridinden saptıktan sonra karşı şeritten gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpışma anları ve sonrasında yolu toz bulutunun kaplama anları saniye saniye yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.