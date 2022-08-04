Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin elleri bağlı görüntüleri tepki çekti

4 yaşındaki minik Asiye'nin, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasının ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı. Eli ve kolu bağlanan küçük kızın videosu tepki topladı.

Türkiye'nin konuştuğu pitbull saldırısına uğrayan Asiye, yeniden gündeme geldi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

Küçük kız, saldırının ardından 37 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Elleri ile kolları bağlandı

Bir süre gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Asiye'nin, sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüleri tepki çekti.

Paylaşılan görüntülerde, küçük kızın elleri ile kollarının bağlı olduğu, boynuna tasma şeklinde ip geçirildiği görüldü.

'Bilinçli olarak yayınlandı' iddiası

Öte yandan anne Zeynep A.'nın da "Otur" ya da "Dilini çıkar" dediği duyuldu.

Tepki toplayan paylaşımla ilgili baba Hüseyin A., eşi ile kızının oyun oynadığını ve bu videoların bilinçli olarak yayınlandığını, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"Önüne it gibi yiyeceğini koyacağım"

Başka görüntülerde de Zeynep A.'nın, kızının elinden telefonu alarak "Bundan sonra sana telefon, park, dışarı çıkmak ve çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de it gibi yiyeceğini koyacağım. Oturup, yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak." dediği duyuldu.

"O videolar bilinçli olarak yayınlanıyor"

DHA'nın aktarımına göre; görüntülerdeki konuşmaları insanların yanlış anladığını ifade eden baba Hüseyin A., "Evladımıza hiçbir zaman şiddet uygulamayız. O videolar bilinçli olarak yayınlanıyor. Hiçbir zaman, evladımıza en ufak zarar bile vermeyiz. Avukatım ile görüşüp suç duyurusunda bulunacağım.'' dedi.













