DHA
Gaziantep'te öğle saatlerinde Güzelvadi Mahallesi’nde polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı’nın saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı.
Polislere ateş açtı
İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, Budamcı’nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı.
Drone destekli operasyonda ekipler, onlarca evde arama yaptı.
Yakınının evinde etek giymiş halde yakalandı
1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.
Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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