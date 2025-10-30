Gaziantep’te sanayi sitesinde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 25 Aralık Sanayi Sitesi’nde, gece saatlerinde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, 10 itfaiye aracı ve 20 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin, iş yerinde soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

İş yerinde hasara yol açan yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.