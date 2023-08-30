Gaziantep'te seyir halindeki araca silahlı saldırı: Sürücü ağır yaralandı

DHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde Halil Ç., otomobiliyle seyir halindeyken husumetlisi kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çok sayıda merminin otomobile isabet ettiği olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır
Tedaviye alınan Halil Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma polis ekipleri tarafından yürütülüyor.