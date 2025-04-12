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İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Cengiz Topel Mahallesi Ful Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen zanlı ile Durmuş Karaca (18) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN VURULDU, KURTARILAMADI

Kavgada, Karaca pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık görevlilerince özel bir hastaneye kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.