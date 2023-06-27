Gaziantep'te silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru vuruldu Gaziantep'te çıkan silahlı kavgaya müdahale ederken vurulan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Şehreküstü Ulucanlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan polis memuru C.U., olaya müdahale etmek istedi.

Hastaneye kaldırıldı

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan polis memuru, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru C.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.