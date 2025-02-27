Gaziantep'te soba faciası: 3 kardeş öldü

DHA

Gaziantep'de sobayla ısınan bir ailenin evinden sabah saatlerinde acı çığlıklar yükseldi..

Oğuzeli ilçesinde yaşayan çiftçi Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi.

Ancak çift, çabalarına rağmen uyanmayan çocuklarının sağlık durumundan şüphe etti.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER

Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÜÇ KARDEŞ DE ÖLDÜ

Tedavi altına alınan Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşler, kurtarılamadı.

Bir de kız kardeşleri bulunan 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.