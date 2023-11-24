Gaziantep'te sokak düğününe silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün için toplanan kalabalık, Murat Kara'nın ölüm haberiyle feryat ederek gözyaşı döktü.

Yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaçan saldırganlar aranıyor

Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)