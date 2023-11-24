Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde yapılan bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Düğün alanına rastgele açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay üzerine düğün alanında büyük panik yaşanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahlı saldırıda yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Hastaneye kaldırılan yaralılardan üç çocuk babası Murat Kara (32), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Düğün için toplanan kalabalık, Murat Kara'nın ölüm haberiyle feryat ederek gözyaşı döktü.
Yaralıların tedavi gördüğü hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaçan saldırganlar aranıyor
Silahlı saldırıyı yaparak kaçan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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