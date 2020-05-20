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    Gaziantep'te, sokak ortasında tartıştığı genci bıçakladı

    Sokakta karşılaştığı A.Ö.'yü, tartıştığı sırada göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 13:34
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    Gaziantep'te, sokak ortasında tartıştığı genci bıçakladı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, sokakta karşılaşan A.Ö. ile A.Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    A.Ç., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 25 yaşındaki A.Ö.’nün göğsüne sapladı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.Ö.'yü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Acil serviste ilk müdahalesi yapılan A.Ö., hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep'teki hastaneye sevk edildi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olay sonrası kaçan A.Ç. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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