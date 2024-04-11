Gaziantep'te su basan garajı temizleyen görevli elektrik akımına kapıldı Gaziantep'te bir site görevlisi, aşırı yağış su basan garajı temizlerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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DHA

Gaziantep'te acı ölüm..

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kentte etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin garajını su bastı.

Su basan garajı temizlemeye ve suyu tahliye etmeye çalışan site görevlisi 55 yaşındaki Mehmet Şahan, bir anda elektrik akımına kapıldı.

Hayatını kaybetti

Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılarak ağır yaralanan Mehmet Şahan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)