Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu'ndan, eşi Merve İzzetoğlu ve yakınları haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
EVİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA BULUNDU
Eve gelen ekipler, kan izlerine rastlayınca geniş çaplı arama yaptı.
Yapılan aramalar neticesinde şahsın parçalanmış cesedi, evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde bulundu.
CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adli Tıp'ta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez ilçesine gönderildi.
EKİPLER 6 ŞAHSI GÖZALTINA ALARAK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaşanan vahşetin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen şahsın eşi Merve İzzetoğlu ile birlikte toplam 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış