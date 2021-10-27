- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep’te tahıl yüklü tır yola devrildi
Gaziantep’te tahıl yüklü tır yola devrildi
Şanlıurfa istikametinde seyir halinde olan tahıl yüklü tır, yola devrildi. Şoför kazayı yaralı atlatırken, tırdaki çuvallar yola saçıldı.
- İHA
- 27.10.2021 - 14:12
- Güncelleme : 27.10.2021 - 14:15
Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya seyir halinde olan tır şoförü, sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tahıl yüklü tır önce savruldu, sonra devrildi.
Tır şoförü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.
Tırdaki çuvallar yola saçıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Devrilen tırın yolu trafiğe kapatması sonrası otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Tahıl yüklü tır, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
Gaziantep’te tahıl yüklü tır yola devrildi VİDEO