Gaziantep'te taksi şoförüne silahlı saldırı

DHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan taksi şoförü Salih Yazgan, aracını park edip bir yakınının taziyesine katılmak üzere yaya olarak oğlunu almaya gitti.

Bu sırada aynı sokağa araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Yazgan'ı hedef aldı.

Sokakta yürüyen Yazgan, bir anda kurşunların hedefi oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yazgan kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Yazgan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.