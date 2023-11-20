Gaziantep'te taşıma asansöründen düşen iki kuzenden biri öldü

Gaziantep'te asansör kazası...
Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir binada su tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı.
Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı ve kuzeni Volkan Arı, beşinci kata çıktı.
İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre, asansörün kapağının açılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikte düştü.
Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Oktay Arı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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