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Gaziantep'te taşıma asansöründen düşen iki kuzenden biri öldü

Gaziantep'te taşıma asansöründen düşen iki kuzenden biri öldü Gaziantep'te su tadilatı için binanın dışına kurulan yük asansörü ile apartmanın beşinci katına çıkan iki kuzen, asansörün kapağının açılmasıyla yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Kuzenlerden biri hayatını kaybederken ağır yaralanan kuzen ise tedavi altına alındı.