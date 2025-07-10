Gaziantep'te trafik kazası sonrası kavga çıktı: 6 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde 3 otomobil kazaya karıştı.
Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
12 GÖZALTI
Polisin havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.