Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 301 şüpheliden 16’sı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu ticareti ve kullanmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli semtlerde belirlenen adreslere özel harekatın da desteği ile baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök kenevir, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. 301 şüpheli gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 285’i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 301 gözaltı VİDEO

