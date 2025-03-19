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İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, bir şantiye alanında tırda bulunan gazbetonun indirilmesi sırasında paletlerden biri, 23 yaşındaki işçi Ahmet Kaya'nın üzerine üzerine düştü.

Olay sonrası işçi ağır yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı işçi Ahmet Kaya, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hayatını kaybeden işçisinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç işçinin hayatını kaybettiği iş kazası anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAYA İLİŞKİN ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, gazbeton paletlerinin indirilmesi sırasında paletlerden birinin devrilmesi ve işçi Ahmet Kaya'nın altında kalma anları yer aldı.

Geniş çaplı soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.