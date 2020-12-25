Gaziantep'te üzerine televizyon düşen bebek hayatını kaybetti

Oyun oynadığı sırada üzerine televizyon devrilen 1 yaşındaki Ritec El Muhammed, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde evinde oynayan 1 yaşındaki Ritec El Muhammed'in üzerine televizyon devrildi.

Minik çocuğun çığlıklarını duyan aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan bebek, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ritec El Muhammed'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.