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DHA

Gaziantep'te dikkat çeken anlara şahit olundu..

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde, büyük yıkımın yaşandığı illerden biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu.

İslahiye ilçesinde, kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binaların yeri, 'rezerv alan' ilan edildi.

Rezerv alanındaki inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Murat Kan, düzenlediği doğum günü ile oğluna unutulmaz anlar yaşattı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAYIP NAMAZ KILDI

Öğle ezanı okununca, Murat Kan, vinci kıble yönüne doğru çevirdi.

Yerden 45 metre yükseklikte namazını kılan operatör, oğlu Yusuf Turan Kan'ın 6'ncı doğum günü için hazırladığı balonları ve Türk bayrağını da vince astı.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.