Gaziantep'te vinç, yolcu servisine çarptı: 9 yaralı

İHA
Öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip kara yolunun 8'inci kilometresinde Cengiz Genç kontrolündeki 27 AC 209 plakalı vince, dönüş yaptığı sırada Erol Boydan kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı yolcu servisi çarptı.
Servisteki 9 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesi yok
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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