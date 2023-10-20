Gaziantep'te yıkılamayan binanın müteahhidi: Aldığımız paranın helal olması çok önemliydi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı, müteahhidiyle röportaj sırasında 3. kez patlatıldı ancak bina yine yıkılmadı. Müteahhit Murat Tekin, "Her santimini kontrol ederek inşa etmiştik" dedi.

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İHA

6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan yerlerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıkım işlemeleri sürerken, depremlerde ağır hasar alan Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray binası 1 ton patlayıcıyla 3 kez patlatılmasına rağmen yıkılmadı.

3. kez patlatılmasına rağmen yıkılmadı

Beyaz Saray apartmanı dün akşam 650 kilo patlayıcıyla 2 kez patlatılmasına rağmen yıkılmayınca yıkım sabaha ertelendi. Bugün devam edilen yıkım çalışmalarında bina yine yaklaşık 240 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen bina yine ayakta kalarak yıkılmadı.

Müteahhidin röportajı sırasında patlatıldı

Beyaz Saray Apartmanının müteahhidi Murat Tekin, İhlas Haber Ajansına röportaj verdiği esnada arkasındaki bina 3. kez patlatıldı. Ancak bina yine yıkılmadı. Müteahhit Tekin,

Kimseyi suçlamak istemiyorum. 38 yıldır inşaat işiyle uğraşıyorum. Aile olarak bu işi yapıyoruz. Bu binada da her santimini kontrol ederek inşa etmiştik. Aldığımız paranın helal olması bizim için çok önemliydi.

dedi.

"Anneme 'seni saraylarda yaşatacağım' dediğim için bu ismi verdim"

Tekin,

Bu apartmana Beyaz Saray ismini koymamın nedeni küçükken anneme seni saraylarda yaşatacağım diyordum bunun için bu binayı yaparken ismini Beyaz Saray koydum.

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)