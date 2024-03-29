Gaziantep'te yol kenarında kadın cesedi bulundu Yol kenarında tabancayla öldürülmüş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DHA

Gaziantep-Nizip kara yolunun 11'inci kilometresinde, yol kenarında hareketsiz yatan kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının tabancayla öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma çalışma başlattı

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, kadının kimlik tespiti ile kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)