Gaziantep'te yurtta hızlı inen asansör, öğrencileri panikletti Gaziantep'te bir yurtta öğrencilerin bindiği asansör, 3. kattan eksi 1. kata hızlı inince öğrenciler paniğe kapıldı.

İHA

Akşam saat 19.00 sularında Gaziantep'in İbrahimli ilçesinde bulunan Abdulkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda, asansörde bulunan 7 öğrenci, asansörün 3. kattan eksi 1'e hızlı inmesi sonucu büyük korku yaşadı.

Öğrencilerin panik anları kameralara yansıdı

Yaşanan olayda bir öğrenci fenalaşırken, asansördeki kız öğrencilerin korku dolu anları kameralara yansıdı. Öğrencilerin ihbarı üzerine yurda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fenalaşan öğrenciye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Öte yandan yurt öğrencileri, bina önünde yurt yönetimini protesto etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)