Gaziantep'te yüzlerce kilo patlayıcı ağır hasarlı 6 katlı binayı yıkamadı Gaziantep'te ağır hasarlı 6 katlı apartman, 650 kilo patlayıcıyla iki defa patlatılmasına rağmen yıkılmadı. Binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi ertelendi.

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İHA

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en çok hasar halan yerlerden biri olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıkım işlemeleri devam ediyor.

Depremlerde ağır hasar alan ilçeye bağlı Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan ve 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray Apartmanı, 650 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen tamamen yıkılmadı.

İlk patlamada alt iki katı çöken binanın diğer katları ayakta kalırken ikinci bir patlatma kararı alındı.

Yıkın işlemi ertelendi

Ancak 2. patlamada da binanın tamamen çökmemesi üzerine yıkım işlemi sabaha bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)