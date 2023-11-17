Gaziantep'te sabah 08.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.
Halime K. kontrolündeki araç, Kilis kavşağı üzerinde seyir halindeyken arızalandı.
Sürücü, arıza nedeniyle otomobilini yol kenarına park etti.
O esnada ilk olarak arkadan gelen hafif ticari araç, ardından da bir diğer otomobil Halime K. kontrolündeki araca çarptı.
Aniden alev aldı
Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası Halime K. kontrolündeki araç birden yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.
Araç kısa sürede söndürülürken, araç içerisinde bulunan Halime K.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
6 kişi yaralandı
Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre diğer araçlarda bulunan 6 kişinin yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olanlar var
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çevre yolundaki trafik akışı yeniden kontrollü bir şekilde sağlandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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